Zmarł Witold Antkowiak, muzyk. Miał 91 lat

Z ogromnym smutkiem i żalem chciałbym Was powiadomić, że dziś zmarł mój ukochany tato, Witold Antkowiak. Proszę, miejcie go w swojej pamięci - napisał w środę na swoim profilu FB Krzysztof Antkowiak. Witold Antkowiak był m.in. współtwórcą Duetu Egzotycznego. Publiczność zapamiętała go dzięki takim piosenkom jak "Czy pamiętasz ten dom" lub "W świat wertepami".

Witold Antkowiak urodził się 22 grudnia 1930 r. w Poznaniu. Ukończył PSSM we Wrocławiu w klasie śpiewu i kontrabasu. Debiutował w Zespole Pieśni i Tańca Śląskiego Okręgu Wojskowego, a następnie śpiewał w Chórze A Capella Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia.

Jak powiedział PAP zaprzyjaźniony z rodziną Andrzej Czopek, Antkowiak senior w 1958 r. wraz ze Zbigniewem Dziewiątkowskim stworzył Duet Egzotyczny z repertuarem piosenek Ameryki Łacińskiej. W latach 1959-1964 regularnie występował w programach PR i TV. "Współpracował z Zespołami Jana Walaska i Zygmunta Wicharego. Nagrał również kilkanaście piosenek z Orkiestrami Stefana Rachonia, Henryka Debicha, Bogusława Klimczuka oraz Zygmunta Mahlika" - dodał.

Andrzej Czopek podkreśla, że w ciągu swojej kariery Witold Antkowiak odnosił również sukcesy zagraniczne. "Dokonał nagrań dla Le Chant du Monde (Paryż) oraz Melodii (Leningrad)." "Występował wielu krajach, m.in. w ZSRR, NRD, Finlandii, Szwecji, Francji oraz na Węgrzech" - zaznaczył.

Laureat licznych nagród branży muzycznej. "Za piosenkę "Czy pamiętasz ten dom" (R. Żyliński - K. Gajewska) otrzymał Nagrodę Specjalną na IV MFP w Sopocie (1964), za "W świat wertepami" (J. Tomaszewski - A. Bianusz) I miejsce w Giełdzie TV (1973) oraz II miejsce w Giełdzie TV w 1974 r. za piosenkę "Jesteś jak wesoły obłok" (B. Klimczuk - J. Urbanowicz)" - poinformował Andrzej Czopek.