Zmiana limitów i ograniczeń. Nowe obostrzenia w całej Polsce

W związku z dużą liczbą chorych na Covid19 oraz dużą liczbą zgonów we wtorek (7 grudnia) lub w środę (8 grudnia) zostaną ogłoszone decyzje dotyczące ograniczenia mobilności społecznej oraz zmiany limitów, choć osoby zaszczepione będą zasadniczo wyłączone z tych ograniczeń - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Decyzje będą się wiązać z ograniczeniami - zmianą limitów i pewnymi działaniami ograniczającymi mobilność społeczną po to, aby rozwój choroby ograniczyć - powiedział Piotr Müller.

Pewne nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały w całym kraju - przekazał z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Będą one dotyczyć osób niezaszczepionych.

Trwa jeszcze dyskusja nad nowymi zmianami w obostrzeniach, które będą obowiązywały mniej więcej do końca roku - poinformował rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Piotr Müller pytany we wtorek w TVP o planowane restrykcje w związku z dużą liczbą zachorowań i zgonów na Covid-19, podkreślił, że informacje, które docierają "są bardzo niepokojące". "Z jednej strony bardzo duża liczba zachorowań, a z drugiej strony duża liczba osób, które umierają, głównie osób niezaszczepionych, więc decyzje najprawdopodobniej zostaną ogłoszone, jeśli nie dzisiaj to jutro" - zapowiedział rzecznik rządu.

Zmiany limitów i ograniczenie mobilności

"Szczegółów bym nie chciał przekazywać, ale to będą decyzje, które będą się wiązać z ograniczeniami - zmianą limitów i pewnymi działaniami ograniczającymi mobilność społeczną po to, aby rozwój choroby ograniczyć" - dodał Müller. Zastrzegł, że osoby zaszczepione będą "zasadniczo wyłączone z tych ograniczeń".

Pytany, czy będzie lockdown odparł: "Rozumiany w taki sposób jak w zeszłym roku na szczęście nie, ale to są daleko idące decyzje, które muszą być podjęte".

Müller był też pytany, dlaczego rząd nie chce wprowadzić obowiązkowych szczepień i nie chce poprzeć projektu Lewicy w tej sprawie. "Obowiązkowe szczepienia jeszcze nie obowiązują w żadnym kraju europejskim. Jest zapowiedź takich decyzji w Austrii i to od lutego, więc to nie jest łatwa decyzja. Takiego powszechnego obowiązku szczepień faktycznie nie planujemy, ale szukamy takich możliwości, które by mobilizowały do szczepień" - zaznaczył rzecznik rządu.

Część obostrzeń w całym kraju

Z kolei wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska odnosząc się do zapowiedzi o nowych obostrzeniach powiedział w Newsroom WP że "uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt."

Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju."

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze.

"Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone" - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".

Obostrzenia do końca roku

"Trwają jeszcze ostatnie dyskusje nad tym pakietem zmian obostrzeniowych, który powinien wejść w niedługim czasie i obowiązywać mniej więcej do końca roku" - zaznaczył rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz w Polsat News.

Przyznał też, że "cały czas jesteśmy jeszcze na szczycie IV fali ", a dzisiaj resort odnotował 504 zgony osób z COVID-19, w tym 379 z nich dotyczy chorych, którzy się nie zaszczepili.

"To oznacza, że 75 proc. osób nie mogło liczyć na ochronę szczepionkową. Jeżeli rozmawiamy o tym, to te dane od kilku tygodni są na tym samym poziomie" - podkreślił.

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia koronawirusem u 13 250 kolejnych osób. Zmarło 25 chorych z COVID-19. Od początku pandemii ponad 3,6 mln osób zakaziło się koronawirusem, zanotowano 85,7 tys. przypadków śmiertelnych.