Zmiana stylu życia nie jest indywidualnym wyborem, system muszą zmienić decydenci

Zmiany klimatu to problem, ale mamy narzędzia, aby im przeciwdziałać. Ich skutki będą dużo kosztowniejsze niż zielona transformacja, musimy więc działać - mówi WNP.PL szkocki prof. Jim Skea, szef IPCC, najważniejszej na świecie instytucji naukowej zajmującej się zmianami klimatu.

Rozmawiamy z profesorem Jimem Skeą, przewodniczącym IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu działającego pod egidą ONZ.

W jedynym wywiadzie udzielonym polskim mediom mówi, że co prawda ocieplenie o 1,5 stopnia Celsjusza nie doprowadzi do zagłady ludzkości, ale oznacza bardzo dużo problemów.

Jak podkreśla szef IPCC w rozmowie z WNP.PL, mamy zarówno zdolności, jak i narzędzia, aby radzić sobie z wyzywaniem, jakim są zmiany klimatu. I warto je wykorzystać zmienić styl życia, bowiem mierzenie się ze skutkami tych zmian będzie dużo kosztowniejsze niż przeprowadzenie zielonej transformacji.

Tematowi klimatu i transformacji energetycznej poświęcamy wiele miejsca podczas konferencji PRECOP 28, która właśnie startuje w Katowicach.

W jednym z wywiadów powiedział pan, że jeśli podniesiemy globalną temperaturę o 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej, a do tego już się zbliżamy, nie będzie to egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Widzimy jednak w różnych częściach świata ekstrema wywołane zmianą klimatu, takie jak powodzie, pożary, rekordowe temperatury. Czy one już nie stanowią zagrożenia?

- To pytanie zostało mi zadane po tym, jak IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu działający pod egidą ONZ - przyp. red.) opublikowało raport mówiący o ociepleniu o 1,5 stopnia (temperatury na Ziemi - przyp. red.), a w mediach pojawił się wniosek, że mamy 12 lat, żeby ocalić świat, czego IPCC nigdy nie powiedziało. Nauka nie ma wątpliwości, że jeżeli temperatura ziemska podniesie się o 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej, nastąpi znaczny wzrost ryzyk związanych ze zmianą klimatu. Już doświadczyliśmy ekstremalnych zjawisk pogodowych w postaci niekontrolowanych pożarów, straciliśmy ogromne połacie lodu arktycznego, rafy koralowej, a wszystko to stało się jeszcze przed osiągnięciem tego 1,5 stopnia Celsjusza.

Ryzyka dla innych systemów, włączając w to ryzyko zmniejszenia produktywności systemu żywnościowego, zdecydowanie wzrosną w wypadku ocieplenia temperatury ziemskiej o 1,5-2 stopnie Celsjusza. Jednak, kiedy osiągniemy 1,5 stopnia ocieplenia, ludzkość nie przestanie istnieć. Owszem te ryzyka będą znacznie większe. IPCC chciało przede wszystkim przekazać, że każdy ułamek stopnia wyżej ma znaczenie. Ryzyka rosną w miarę wzrostu temperatury.

"Pilność" i "sprawczość" kluczami do rozwiązania kryzysu klimatycznego

Podczas mojego ostatniego przemówienia na szczycie ONZ w Nowym Jorku podkreśliłem, że stoimy przed dwoma wyzwaniami. Jedno to pilność (ang. urgency), a drugie to sprawczość (ang. agency). Pierwsze odnosi się do tego, że już mierzymy się z eskalującymi ryzykami wywołanymi zmianą klimatu, a dla niektórych miejsc na świecie, jak na przykład małe kraje wyspiarskie czy obszary nisko położone na wybrzeżu, te ryzyka są już egzystencjalne ze względu na rosnący poziom wód mórz i oceanów, a więc mamy do czynienia z poważnym kryzysem.

Jednak w naszych raportach staramy się również podkreślać, że mamy sprawczość, ponieważ ludzkość ma zarówno zdolności, jak i narzędzia, aby radzić sobie z tym wyzywaniem, poprzez adaptację do zmiany klimatu i mitygację (działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych - przyp. red.). Mój optymizm wynika z tego, że mamy tę sprawczość, co nie oznacza, że nie musimy pilnie działać. Chcę podkreślić, że mierzymy się z ogromnym ryzykiem, ale mamy sposoby na poradzenie sobie z nim i to jest moje główne przesłanie, które chciałbym przekazać.

Jesteśmy dwa miesiące przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ w Dubaju COP28, a z zapowiedzi wydarzenia nie wynika, żebyśmy mogli spodziewać się przełomowych decyzji, które wpłyną znacząco na redukcję CO2. Czy światowa polityka klimatyczna nie powinna być bardziej ambitna?

- IPCC nigdy nie mówi politykom, co mają robić, to nasza zasada, ale oczywiście możemy podkreślać, jakie są konsekwencje poszczególnych działań.

Istnieje ogromna przepaść między ambicjami, które zostały nakreślone w porozumieniu paryskim, aby utrzymać wzrost temperatury globalnej poniżej 1,5 stopnia, i politykami, które są realizowane. Jedyne, co mogą zrobić naukowcy i ludzie, którzy oceniają dowody naukowe, to podkreślić, że mamy tę przepaść. Możemy także podkreślać, że mamy dostępne środki: technologię, polityki, mechanizmy polityczne, które, jeśli zastosujemy, to ta przepaść może zacznie się zmniejszać. Naukowcy nie są politykami i to jest jedyne przesłanie, jakie możemy wysłać, ale to nie my podejmujemy decyzje.

IPCC co prawda nie przygotowuje rekomendacji, tylko ocenia fakty, ale może mógłby się Pan pokusić o próbę oceny obecnie realizowanych polityk klimatycznych?

- Odkąd zostałem przewodniczącym IPCC moje opinie przestały być prywatne i są głosem instytucji. My możemy tylko wskazywać na konsekwencje poszczególnych działań. Tak na przykład jedna z konkluzji ostatniego raportu wypracowana została przez jednego z naukowców grupy roboczej badającej efekty zmiany klimatu z naukowcem, ekonomistą z innej grupy zajmującej się mitygacją.

Transformacja energetyczna będzie tańsza niż mierzenie się ze skutkami ocieplającej się temperatury ziemskiej

Dokonali oni porównania długofalowych korzyści płynących z zapobiegania skutkom zmiany klimatu z kosztami mitygacji, a więc redukcji emisji. Analiza ta pokazała jednoznacznie, że przy 2 stopniach ocieplenia (będącego efektem braku transformacji energetycznej - przyp. red.) koszty mitygacji, a więc redukcji emisji, będą znacznie wyższe niż korzyści płynące z zapobiegania skutkom ocieplenia (poprzez przeprowadzenie transformacji - przyp. red.) w długiej perspektywie czasowej.

A więc więcej będzie nas kosztować brak transformacji niż jej przeprowadzenie?

- Tak zdecydowanie, jeśli patrzymy na skutki długofalowe. Oczywiście to prawda, że wiele technologii służących do redukcji emisji wymaga inwestycji ogromnego kapitału. Jeśli na przykład stawiamy turbiny wiatrowe, trzeba wyłożyć środki na ich budowę i potem będą one wytwarzać energię. Jeśli jednak mamy elektrownię gazową, musimy zapłacić za jej budowę i potem płacić jeszcze przez czas jej działania za gaz. I owszem turbiny wiatrowe są droższe niż turbiny gazowe, jednak w przypadku tych pierwszych unikamy przyszłych kosztów związanych z zakupem gazu.

Wyzwaniem dla transformacji są koszty wejścia, które trzeba ponieść na początku inwestycji odnawialnej, jednak w dłużej perspektywie się ona opłaci, ponieważ pozwoli zredukować koszty i zależność od paliw kopalnych. Problemem jest to, że rozmawia się o kosztach krótkofalowych, a nie długofalowych, a trzeba brać pod uwagę, że koszty skutków zmian klimatu są znacznie wyższe niż ich ograniczenia.

Pieniądze na transformację są, ale nie płyną tam, gdzie powinny

Właśnie ze względu na te wysokie koszty wejścia wiele czasu spędza się na aspektach inwestycyjnych i finansowych ograniczenia zmian klimatu i uzyskaniu płynności finansowej w przypadku zielonych projektów. Tymczasem na świecie mamy wystarczająco dużo kapitału, by zainwestować go w działania na rzecz ograniczenia skutków zmiany klimatu, po prostu nie płynie on tam, gdzie powinien. Stąd potrzebujemy inteligentnych mechanizmów finansowania, a także przełożenia na inwestorów prywatnych, tak by finansowali oni zielone projekty.

Cały czas podkreślana jest waga mitygacji, jednak nie uważa pan, że powinniśmy również większy nacisk położyć na adaptację do zmian klimatu?

- IPCC również pracuje nad kwestią adaptacji, odkąd zostało powołane do życia ponad 30 lat temu. Na początku działania IPCC większy nacisk kładziono właśnie na skutki zmiany klimatu i adaptację. Jednak w miarę upływu czasu to się nieco zmieniło na korzyść mitygacji.

W ostatnim szóstym cyklu pracy IPCC (organizacja pracuje w trybie cykli trwających od 5 do 7 lat, w czasie tym musi wydać raporty, a po upływie każdego cyklu zmienia się kierownictwo panelu - przyp. red.), jedna z grup roboczych mnóstwo uwagi poświęciła skutkom zmiany klimatu, adaptacji i wrażliwości na zmiany.

Poświęcono wówczas bardzo dużo czasu na badanie zależności między adaptacją a mitygacją, zwłaszcza że w przypadku miast, osiedli ludzkich, rolnictwa i wykorzystania ziemi bardzo trudno jest rozgraniczyć działania mające na celu mitygację i adaptację. W swoim specjalnym raporcie poświęconym wpływowi zmiany klimatu na Ziemię, wymieniliśmy polityki i środki ich dotyczące, a także konsekwencje, jeśli chodzi o adaptację, jak i mitygacje.

Niebieska i zielona infrastruktura w miastach pozwala mieszkańcom lepiej adaptować się do rosnącej temperatury

I tak na przykład, jeśli jeśli bierzemy pod uwagę zieloną i niebieską infrastrukturę w miastach, to sadzenie większej liczby drzew czy budowanie większej liczby ciągów wodnych pozwoli obniżyć temperaturę, a co za tym idzie pomoże dostosować się mieszkającym w nich ludziach do wyższych temperatur. Obniży to także potrzebę wykorzystania klimatyzacji, co samo w sobie jest sposobem na mitygację – czyli redukcję emisji. Chcę więc podkreślić, że te dwa obszary bardzo często się pokrywają.

IPCC bierze pod uwagę, że w naszym następnym siedmioletnim cyklu pracy większy nacisk trzeba będzie położyć na adaptację, zwłaszcza że w porozumieniu paryskim został ustanowiony globalny cel dotyczący adaptacji i kraje pytają o więcej dowodów, które mają potwierdzać wagę tej kwestii ze strony naszej organizacji. Również UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - przyp. red.) skierowała prośbę do IPCC, aby uaktualniło swoją metodologię dotyczącą adaptacji, która po raz pierwszy pojawiła się w latach 80. Stąd w następnym cyklu będzie bardzo wiele analiz dotyczących adaptacji.

Działania na rzecz klimatu leżą nie tylko po stronie polityków, ale i zwykłych obywateli. Kiedy sugeruje im się zmianę stylu życia, to nawet ci, którzy wiedzą, że mamy problem z klimatem, reagują negatywnie. Jak wobec tego możemy zmienić takie postawy?

- W ostatnim raporcie IPCC po raz pierwszy w naszej historii poświęciliśmy rozdział konsumpcji, stylowi życia i zachowaniom ludzi. W przeszłości raporty były raczej stricte techniczne. W raporcie tym mocno podkreśliliśmy, że zmiana stylu życia nie jest tylko kwestią indywidualnych wyborów, ponieważ istnieją również inne czynniki.

Aby ludzie chcieli ograniczać swój wpływ na klimat, muszą mieć wsparcie w postaci infrastruktury i odpowiednich działań politycznych

Muszą być dostępne technologiczne możliwości, żeby zaszła zmiana. Potrzebujemy do tej zmiany infrastruktury. Spójrzmy tu na przykład na transport, który pozwoli ludziom na dokonanie zmiany. Byłem przewodniczącym komisji Just Transition w Szkocji, z której pochodzę, i ciągle podkreślaliśmy, że częścią rozwiązania jest skłonienie ludzi, by w większym stopniu używali transportu miejskiego. Jednak nie będą tego robić, jeśli do dyspozycji w danym miejscu mają zaledwie dwa autobusy dziennie. Zmiana stylu życia nie jest więc tylko kwestią indywidualnych wyborów, to kwestia zmian systemowych, których muszą dokonać decydenci, tak by dać ludziom możliwość iść w bardziej zrównoważonym kierunku. Także tu nie chodzi tylko o mówienie ludziom, żeby zaczęli inaczej postępować.

Kolejnym wyzwaniem jest są informacje i retoryka, które podważają zmianę klimatu. Jak z kolei poradzić sobie z tymi zjawiskami?

- Sądzę, że jeśli chodzi o ludzi, których stanowisko jest mocno ugruntowane, będą niezwykle trudni do przekonania. Są odporni na argumenty. Można im przedstawić dowody, badania naukowe, modele klimatyczne, obserwacje, powoływać się na paleontologię, ale oni nie będą tego słuchać.

Jedyne, co możemy robić, to walczyć z nieprawdziwą narracją i dbać o to, by rzetelne dane i informacje docierały do decydentów. Jeżeli ludzie wierzą w informacje, które są nieprawdziwe, musimy je obalać i pokazywać, że są błędne, ale przekonywanie to proces, nie dzieje się w ciągu jednej nocy. Wymaga wytrwałości.

A jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli chodzi o wzrost globalnych temperatur w ciągu 10-20 lat?

- Mamy bardzo dużo różnych wariantów scenariuszy, które mówią, co może się stać. IPCC w swoim ostatnim raporcie mówi o ociepleniu rzędu od 2,2 do 3,5 stopnia przy obecnych działaniach na rzecz klimatu. Są jednak naukowcy, którzy wskazywali na inne wartości.

Nie wychodziłbym dalej poza to. Sądzę, że będzie to od 2,5 do mniej więcej 3 stopni, przy obecnych działaniach. Nadal jednak istnieje szansa na zatrzymanie ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia w porównaniu do czasów przedprzemysłowych, jednak czym dłużej zwlekamy z podjęciem większego wysiłku na rzecz redukcji (emisji CO2 - przyp. red.), tym bardziej ta perspektywa się oddala. Są jednak i tacy, którzy mówią, że jeśli będziemy trzymać się zobowiązania do ścięcia emisji do zera do 2050 roku, temperatura globalna podniesie się o nieco poniżej 2 stopni. Nie chciałbym jednak trzymać się takich przewidywań, bo to wszystko zależy od tego, jakie działania podejmiemy i jakie środki zastosujemy, aby te działania prowadzić. Wszystko jest w naszych rękach.