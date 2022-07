Zmiany w ruchu w związku z obchodami 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W poniedziałek, 1 sierpnia zaplanowanych jest wiele wydarzeń związanych z obchodami 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Potrwają od rana do wieczora. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć ze zmianami w ruchu.

"O godzinie 10 zacznie się uroczystość pod pomnikiem Mokotów Walczący - 1944 w Parku Dreszera. Jego uczestnicy między godz. 11 a 12 przejdą ulicą Puławską do Dworkowej pod Obelisk Pamięci Żołnierzy AK - Powstańców Mokotowa.

Może to spowodować zmiany tras autobusów linii 141, 172 i 222" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z uroczystościami przed pomnikiem gen. Roweckiego "Grota" przy ul. Chopina, od początku dnia do godz. 14.30 na ul. Chopina będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

W związku z uroczystościami przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Matejki, od rana do godziny 17 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się na ulicach: Matejki od Al. Ujazdowskich do Wiejskiej - włącznie z zatokami postojowymi - z możliwością parkowania samochodów organizatora, służb technicznych, autobusu wiozącego poczty sztandarowe oraz pojazdów posiadających przepustkę oraz na Pięknej na odcinku od Al. Ujazdowskich do Wiejskiej - z możliwością zatrzymywania się autobusów wiozących kombatantów oraz samochodów dowożących gości.

W godz. 8-17 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Matejki na odcinku od wjazdu do gmachu Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do Ambasady Kanady), a w godz. 13-17 zakaz ruchu będzie obowiązywał także na ul. Wiejskiej - od ul. Frascati do Pięknej (z możliwością wjazdu i zatrzymywania się autobusów przewożących powstańców, samochodów wiozących gość oraz transportu specjalistycznego MTON).

Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej spowodują, że w godz. 13-21.30 z ruchu wyłączony będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (z dopuszczeniem autobusów, pojazdów organizatora, samochodów gości posiadających przepustkę oraz taksówek wiozących gości z zaproszeniami). Od początku dnia do godz. 19 na parkingu głównym cmentarza oraz przy bramie głównej, a także w zatokach postojowych od strony ul. Powązkowskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się - zatrzymać będą mogły się wyłącznie samochody dowożące powstańców i gości. Natomiast w godz. 13-19 zamknięta dla samochodów będzie ul. Ostrowiecka (z zachowaniem funkcjonowania ruchu komunikacji miejskiej, a także z wyłączeniem samochodów organizatora oraz pojazdów MTON).

Obchody przed pomnikiem Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawskich przy ul. Wolskiej rozpoczną się o godz. 18.30. Wcześniej, bo o godz. 16.30 na skrajnym prawym pasie jezdni ul. Wolskiej (w stronę Sowińskiego) wprowadzony zostanie zakaz ruchu - na pasie tym będą mogły parkować autobusy przewożące kombatantów i gości. Zakaz będzie obowiązywał do ok. godz. 22, czyli do czasu zakończenia mszy św. polowej i zakończenia akcji rozwozowej uczestników. W poniedziałek, 1 sierpnia, już od początku dnia na ulicy serwisowej od ul. Wolskiej, na odcinku od Sowińskiego do wysokości budynku przy ul. Wolskiej 174, wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Zakaz ten będzie obowiązywał do godz. 23.

Od godz. 16.30 do godz. 20 będzie obowiązywał zakaz wjazdu na ulicę szutrową prowadzącą do pomnika Polegli Niepokonani od ul. Redutowej oraz na ul. Sowińskiego z obu jej stron. Na ul. Sowińskiego będą miały możliwość wjazdu wyłącznie taksówki dowożące kombatantów z zaproszeniami.

O godzinie 20.20 warszawiacy spotkają się na placu Piłsudskiego by wysłuchać koncertu "Warszawiacy śpiewają (NIE)ZAKAZANE PIOSENKI". "W związku z wydarzeniem przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się na ulicach: Wierzbowej, Focha, Królewskiej i pl. marsz. J. Piłsudskiego" - przekazał ZTM.

W godz. 18.30-24 wyłączone z ruchu będą ulice: Królewska (od ul. Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Mazowiecka (od ul. Traugutta), Wierzbowa (od ul. Niecałej) i pl. Piłsudskiego. Na objazdy skierowane zostaną wówczas autobusy linii: 106, 107, 111, 128, 175.