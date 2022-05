Zmiany w strukturze PiS zatwierdzone. Będą 94 okręgi i nowi pełnomocnicy

Trwają prace nad nowym programem Prawa i Sprawiedliwości; chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju - poinformował sekretarz generalny tej partii Krzysztof Sobolewski. Na czerwiec planowana jest konwencja PiS, a po niej seria spotkań w terenie.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną w kraju chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju społecznie, gospodarczo i politycznie - powiedział Krzysztof Sobolewski.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował o planowanej na czerwiec konwencji ugrupowania. - Ta konwencja będzie takim impulsem i początkiem objazdu kraju, i spotkań w terenie - zaznaczył wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Prezes Jarosław Kaczyński chciałby, aby takie spotkanie, w którym on weźmie udział, było w każdym z tych nowych 94 okręgów partyjnych - wyjaśnił Fogiel.

W piątek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdził zaproponowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmiany w strukturze ugrupowania. Główne założenia zmian, to nowy podział struktury i wprowadzenie zakazu łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów tych okręgów.

Sobolewski po zakończeniu posiedzenia powiedział dziennikarzom, że Komitet Polityczny przychylił się do wniosku prezesa. "Do 15 czerwca będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca" - poinformował. Wyjaśnił, że będą to 94 okręgi dostosowane swoim zakresem terytorialnym do okręgów senackich. "Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe" - poinformował. Zaznaczył, że zjazdy okręgowe odbędą się w dalszej perspektywie.

Sobolewski zastrzegł też, że pełnomocnicy okręgowi nie będą mogli pełnić funkcji ministerialnych, wiceministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu czy Senatu. Zaznaczył, że na poziomie obecnych 41 okręgów jest 12 osób, które łączą funkcję centralne i w okręgach.

Dopytywany, kto będzie wybierał nowych pełnomocników, odparł: "w PiS mamy ten przywilej i zaszczyt, że ostateczne słowo, decydujące należy zawsze do prezesa PiS". "Pan prezes będzie powoływał pełnomocników okręgowych" - dodał.

"Ani nikt nie zrezygnuje, ani nikt nie wybiera (...) pan prezes zdecyduje o powołaniu nowych 94 pełnomocników okręgowych do 15 czerwca" - podkreślił.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany, czy zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi ma dotyczyć wyłącznie pełnomocników czy też szefów okręgów odparł, że docelowo ma dotyczyć prezesów zarządów, pełnomocnik "jest formą przejściową".

Fogiel wyjaśnił też, dlaczego powołanych zostanie 94 pełnomocników, a nie 100. Jak mówił, jest to podyktowane przyczynami "czysto organizacyjno-racjonalnych". "Jeśli w Warszawie jako mieście mamy cztery okręgi senackie, to jest to zupełnie pozbawione sensu tworzyć cztery struktury regionalne PiS. Jest jeszcze kilka takich miast, stad nie 100 a 94" - mówił.

Sobolewski dodał też, że w tej chwili nie zachodzą żadne przesłanki, by przeprowadzać jakiekolwiek przedterminowe wybory.

"W tej chwili jeszcze raz powtórzę, że nie zachodzą żadne przesłanki do tego, aby były jakiekolwiek przedterminowe wybory. Wybory parlamentarne zakładamy, że odbędą się w konstytucyjnym terminie na jesieni przyszłego roku" - podkreślił.

Z kolei Fogiel pytany o prace nad zmianami w ordynacji wyborczej zaznaczył, że "żadnych decyzji co do zmiany ordynacji nie ma". "Oczywiście takie analizy trwają nie tylko w naszej partii. Jestem przekonany, że trwają również w partiach opozycyjnych, trwają na katedrach politologicznych rozmaitych uczelni. O tym warto rozmawiać, bo procedura wyborcza powinna za każdym razem być konstruowana w ten sposób, aby w jak najlepszy sposób odzwierciedlać wolę obywateli i przekładać ją na konkretny układ demokracji parlamentarnej" - powiedział wicerzecznik PiS.