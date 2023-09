Zmiany w telewizji publicznej nie będą wymagały żadnej ustawy - zapowiada Donald Tusk

Gdy wygramy wybory i utworzymy rząd, z mediów publicznych będzie płynęła cała prawda całą dobę, także o tym, co PiS robił w Polsce przez osiem lat, ani grama propagandy - powiedział w czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Szef PO w Elblągu odnosił się do przyszłości telewizji publicznej, w tym TVP Info.

"Mamy przygotowaną bardzo precyzyjną procedurę. Po wygraniu wyborów, po utworzeniu rządu nie trzeba będzie zmieniać żadnej ustawy, nie będę musiał czekać na żaden podpis prezydenta Dudy. Z dnia na dzień wy odzyskacie media publiczne. Wszyscy stamtąd wylecą" - zapowiedział Donald Tusk.

Zapewnił, że zostanie to przeprowadzone "zgodnie z prawem" i "przyzwoicie". "Zrobimy to dla dobra, dla odbudowy mediów publicznych, dla prawdziwej informacji" - dodał.

"I też nie ukrywam. Cała prawda całą dobę będzie płynęła z mediów publicznych. Także o tym, co PiS robił w Polsce przez osiem lat. Ani grama propagandy. Tylko prawda" - powiedział Tusk.

Przewodniczący PO powiedział też, że choć każdy ma prawo do własnego wyboru, to jednak "nikt nie ma prawa, żeby zamknąć oczy i udawać, że w Polsce nie dzieje się zło".

"Nikt nie może udawać, że nie wie, co PiS robił przez ostatnie lata i ostatnie miesiące, bo to wiedzą wszyscy. W jakimś sensie ktoś powiedział, że głosowanie na PiS to jest współudział w tym, co oni robią" - przekonywał szef PO.