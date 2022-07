Znamy listę pierwszych obiektów, które zaobserwował Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

NASA pokaże we wtorek pierwsze zdjęcia naukowe z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, ale w ramach "stopniowania napięcia" najpierw ujawniła listę obiektów, które były pierwszymi celami naukowców.

We wtorek popołudniu polskiego czasu amerykańska agencja kosmiczna zaprezentuje pierwsze obserwacje przeprowadzone przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba - nowego instrumentu, którym dysponują astronomowie, nazywanego przez media następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Prezentację tę będzie można oglądać na żywo w internecie.

Na razie agencja udostępniła listę obiektów, których obrazy i widma zostaną zaprezentowane jako pierwsze. Obiekty te wybrał międzynarodowy komitet złożony z przedstawicieli NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) oraz Space Telescope Science Institute (STScI).

Na liście znajdują się: Mgławica Carina (NGC 3372), egzoplaneta WASP-96 b, Mgławica Pierścień Południowy (NGC 3132, znana też jako Rozerwana Ósemka), grupa galaktyk Kwintet Stephana, soczewkowanie grawitacyjne SMACS 0723.

Mgławica Carina to jedna z największych i najjaśniejszych mgławic na niebie. Znajduje się około 7600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Kila. Wiadomo, że jest domem wielu masywnych gwiazd.

WASP-96 jest olbrzymią planetą zbudowaną z gazu, znajdującą się poza Układem Słonecznym. Okrąża gwiazdę odległą o 1150 lat świetlnych od Ziemi, czyniąc to z okresem 3,4 dnia. Masa obiektu to około połowy masy Jowisza, a odkryto go w 2014 roku. W tym przypadku NASA zaprezentuje widmo.

Mgławica Pierścień Południowy należy do kategorii mgławic planetarnych. To obłok gazu wokół umierającej gwiazdy. Mgławica ta ma prawie pół roku świetlnego średnicy, a od nas dzieli ją dystans około 2 tysięcy lat świetlnych.

Kwintet Stephana to z kolei dużo bardziej odległy obiekt, znajdujący się 290 milionów lat świetlnych od nas. Jest pierwszą zwartą grupą galaktyk, którą odkryto (dokonał tego Édouard Stephan w 1877 roku).

W przypadku SMACS 0723 mamy do czynienia ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego. Masywna gromada galaktyk powiększa i zaburza światło obiektów znajdujących się za nią, co pozwala na spojrzenie na ekstremalnie dalekie i niezwykle słabe galaktyki.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został wystrzelony 25 grudnia 2021 roku. Posiada zwierciadło o średnicy 6,5 metra i będzie prowadził obserwacje w podczerwieni. Jest to projekt realizowany przez NASA, we współpracy z agencjami kosmicznymi ESA i CSA.