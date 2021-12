Żołnierze 16 Dywizji pełniący służbę na polsko-białoruskiej granicy zasiądą do wigilii polowej

Żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej pełniący służbę na polsko-białoruskiej granicy zasiądą do wigilii polowej. Będą mieć także możliwość uczestniczenia w pasterkach w kościołach, które są blisko baz wojskowych - poinformował PAP rzecznik Dywizji mjr Marek Nabzdyjak.

"Żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej spędzą tegoroczną wigilię w różnych warunkach. Część żołnierzy, którzy zostali w garnizonach, wykonując zadania bieżące, będą mieli możliwość spędzenia świąt z rodzinami i z najbliższymi. Żołnierze, którzy aktualnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, spędzą ją w obozowiskach, w których stacjonują na co dzień" - powiedział PAP rzecznik prasowy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Marek Nabzdyjak.

Podkreślił, że po realizacji zadań - na posterunkach obserwacyjnych czy też po wykonanych patrolach żołnierze zasiądą do kolacji wigilijnej.

Kolację przygotują wojskowi kucharze. Nie zabraknie tradycyjnych potraw, takich jak pierogi, barszcz czy karp. Produkty są dostarczane przez wojskowe odziały gospodarcze.

"To będzie wigilia polowa. Żołnierze spożywają posiłki na stołówkach. W stołówkach, ale w odpowiedni świąteczny sposób zaaranżowanych, żołnierze, którzy są na miejscu, zasiądą do stołu. Koledzy i koleżanki, którzy powrócą ze służby, uczynią to, po powrocie ze swych posterunków" - dodał.

Podkreślił, że w żołnierskich wigiliach będą uczestniczyć dowódcy zgrupowań oraz kapelani.

"Planujemy też, by w ramach kontaktów z mieszkańcami, w najbliższych miejscowościach żołnierze po służbie, i którzy wyrażą taką chęć, mogli uczestniczyć w lokalnych pasterkach. Będą to kościoły, które są zlokalizowane w pobliżu baz. Chodzi o to, by móc wypełnić potrzebę kontaktu duchowego" - zaznaczył mjr Nabzdyjak.

Podkreślił, że żołnierze mogą się kontaktować telefonicznie ze swoimi rodzinami. Na pewno w czasie świąt będą się łączyć z najbliższymi, by przekazać sobie życzenia - dodał rzecznik.