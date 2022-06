Żołnierze ukraińskiej OT: musimy chronić cywilów, potrzebujemy też od nich wsparcia

W wojnie na Ukrainie ważna jest ochrona ludności cywilnej, walki często toczą się w rejonach zamieszkanych - podkreślili żołnierze ukraińskiej obrony cywilnej, którzy dzielili się w Polsce doświadczeniami w jednostkach wojsk operacyjnych i OT.

Żołnierze 112. Brygady Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy z Kijowa: odpowiadający w brygadzie za CIMIC (współpracę cywilno-wojskową) kpt. Jurij Myronenko, rzecznik prasowy brygady por. Andrij Kowalow i st. szer. Serhij Dydenko - przebywali na zaproszenie MON.

"Celem naszej wizyty jest wymiana doświadczeń. Nasza brygada została faktycznie skompletowana w pierwszych dniach wojny, nasi polscy koledzy interesowali się doświadczeniami z formowania brygady i z obrony Kijowa" - powiedział PAP por. Kowalow, który mówił o swojej specjalności - współpracy z mediami w warunkach wojennych.

Zwrócił uwagę na szybkie rozwinięcie - skadrowanej przed wojną - brygady do stanu przewyższającego etat. "Gdy rosyjscy terroryści zaczęli bombardować nasze miasta, bardzo wielu ludzi szukało możliwości wstąpienia do wojska. Przychodzili do centrów rekrutacji, by zapisywać się do obrony terytorialnej, byłem świadkiem kompletowania brygady, nawet z nadwyżką" - mówił.

Dodał, że "w krótkim czasie udało się uzbroić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, większość nie miała doświadczenia z wojska, zdobywała je już w warunkach bojowych". Podobnie było z trzema żołnierzami, którzy odwiedzili Polskę. "Ukończyłem kiedyś instytut wojskowy, w 2011 roku zostałem mianowany na młodszego lejtnanta, miałem podstawową wiedzę i przygotowanie, ale żołnierzem zostałem 24 lutego" - powiedział por. Kowalow, politolog, absolwent filozofii, który wcześniej pracował jako dziennikarz, analityk polityczny i rzecznik patriarchy Filareta. Jurij Myronenko, przed wojną biznesmen, podpisał kontrakt z OT na trzy lata. Także Serhij Dydenko, pracownik internetowej telewizji Espresso, żołnierzem - jak powiedział, "pierwszy raz w życiu" - został 25 lutego.

"Mieliśmy spotkaliśmy w kilku jednostkach wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Zainteresowanie jest bardzo duże" - powiedział kpt. Myronenko. "Wojna toczy się w miejscach, gdzie mieszka ludność cywilna, trzeba sprostać wielu wyzwaniom, żeby chronić życie cywilów, organizować ewakuację; potrzebujemy też pomocy od cywilów. To ważne, zwłaszcza kiedy linia frontu przesuwa się szybko" - dodał.

Jak relacjonował kapitan, polscy oficerowie i żołnierze pytali, co się sprawdza przy obronie miasta, pozwala powstrzymać natarcie wroga. "I my, i polscy terytorialsi jesteśmy lekką piechotą. Dużo mówiliśmy o zaporach inżynieryjnych, minowaniu, o tym, co się sprawdza, co nie. Teoria nie zawsze potwierdza się w praktyce, wiele rzeczy, które przygotowywaliśmy, nie działało, szybkie decyzje, proste rozwiązania okazywały się najlepsze" - mówił kpt. Myronenko.

Potrzeby obrony terytorialnej - dodał - zmieniają się każdego dnia. "Na początku wojny było bardzo zimo, temperatury były ujemne, zamarzała woda. Ludzie przynosili nam ciepłe rzeczy. Nie wszyscy żołnierze mieli środki ochrony, jak hełmy czy kamizelki kuloodporne" - powiedział kpt. Myronenko.

"Walki przebiegały bardzo różnie, niektóre pododdziały znajdowały się pod ostrzałem moździerzowym przez 16 godzin. Wiele terenów udało nam się ochronić dzięki minom przeciwczołgowym, używaliśmy też wyrzutni przeciwpancernych, od brytyjskich NLAW po broń jeszcze z czasów radzieckich" - stwierdził kpt. Myronenko.

"Cały czas potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy hełmów, kamizelek, środków medycznych, ale także środków transportu, na przykład lekkich ciężarówek do transportu amunicji" - wyliczał por. Kowalow. "Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wspierają Ukrainę. Ważne, żeby ludzie w wolnym świecie rozumieli, że trwa trzecia wojna światowa. Ona już się zaczęła. Putin zburzył 24 lutego cały powojenny system bezpieczeństwa" - powiedział, porównując Ukrainę do Polski w 1939 r.

"Putin i Rosja walczą przeciw całemu wolnemu światu i Ukraina walczy teraz za cały wolny świat. Wszystkie kraje wolnego świata powinny się zjednoczyć i pomagać nam wszelkimi sposobami, abyśmy mogli pokonać rosyjskiego agresora i rosyjski żebyśmy zwyciężyli i na zawsze pokonali rosyjskim imperializm, nazywany +ruskim mirem+. To ideologia, która nienawidzi ludzi, tak jak niemiecki narodowy socjalizm czy sowiecki stalinizm. Jeśli dzisiaj nie powstrzymamy tego imperializmu, zawsze będzie zagrażał światu, będzie go szantażował bronią jądrową i ta wojna może się rozlać na inne kraje" - przestrzegł por. Kowalow.

Żołnierze 112. Brygady OT złożyli na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli kwiaty na grobach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej (UNR) poległych w walkach o niepodległość Ukrainy i w wojnie polsko-bolszewickiej, a także pod tablicą upamiętniającą ofiary Wielkiego Głodu. Podczas pobytu w Polsce wzięli tez udział w spotkaniu w Akademii Sztuki Wojennej.