Zrekonstruowano genom przodka wszystkich ssaków

Międzynarodowy zespół naukowców zrekonstruował organizację genomu najwcześniejszego wspólnego przodka wszystkich ssaków, który żył ok. 180 mln lat temu, kiedy na Ziemi rozpoczynało się panowanie dinozaurów – podaje „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Ten najstarszy przodek wszystkich ssaków wyglądał prawdopodobnie jak znane ze skamieniałości prehistoryczne zwierzę o nazwie Morganucodon. Były one wielkości szczurów, miały drobne, wydłużone głowy i kończyny rozstawione wszerz, podobnie jak u jaszczurek.

Każdy ssak, począwszy od dziobaka, a skończywszy na płetwalu błękitnym pochodzi od tego samego wspólnego przodka. Niewiele wiadomo o nim samym ani o jego wyglądzie, naukowcom jednak udało się, za pomocą metod obliczeniowych, zrekonstruować komputerowy model jego genomu.

"Nasze wyniki mają ważne konsekwencje dla zrozumienia ewolucji ssaków i ochrony gatunków" - wyjaśnia współautor artykułu, Harris Lewin z University of California w Davis (USA).

Naukowcy oparli się na sekwencjach genomów reprezentujących 32 żyjące gatunki ssaków, należące do 23 rzędów. Pod uwagę wzięli genom m.in. człowieka, szympansa, wombatów, królików, manatów, kotów, nosorożców, nietoperzy i łuskowców. Dla porównania, odnoszono się również do genomów kur i aligatorów.

Więcej: www.izw-berlin.de/en/press-release/revealing-the-genome-of-the-common-ancestor-of-all-mammals.html