Źródła wPolityce.pl: będzie większa waloryzacja emerytur

Jak dowiaduje się portal wPolityce.pl w wiarygodnych źródłach w rządzie, zapadła decyzja, która powinna ucieszyć emerytów i ich bliskich. Ich waloryzacja ma być większa niż przewiduje ustawa - informuje w piątek portal.

Według portalu, "najniższa emerytura i renta wzrośnie od 1 marca o 87,56 zł, do 1338,44 zł". "W przypadku seniorów pobierających świadczenie blisko średniego, to będzie to wzrost o ok. 190 zł brutto" - czytamy.

Jak zaznaczono, to "wszystko dzięki przyjęciu przez rząd wyższych wskaźników waloryzacji niż nakazuje ustawa". "To kolejny element w pakiecie walki ze skutkami światowej inflacji" - dowiedział się portal wPolityce.pl w rządzie.

"Precyzyjnie sprawa wygląda następująco: biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne podane przez GUS (inflacja i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku), wskaźnik inflacji powinien kształtować się na poziomie 105,7 proc." - podkreślono. "Rząd zdecydował jednak o zwiększeniu tego wskaźnika do poziomu 107 procent" - czytamy.

"To poważna korekta, oznaczająca, iż koszt waloryzacji emerytur wyniesie w 2022 roku nie 15,1 miliarda złotych, a 18,4 miliardy - a więc o 3,4 miliarda więcej" - podkreśla portal. "Tyle zyskają emeryci" - zaznaczono.

"Jak słyszymy, to nie koniec działań nadal podnosić poziom życia emerytów" - informuje wPolityce.pl.