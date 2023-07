Zrównoważony rozwój jest coraz ważniejszy dla firm. Ten bank to docenia

- Nasze własne doświadczenie, jak i liczne badania wskazują, że działania zgodne z zasadami ESG są impulsem rozwojowym i cieszą się coraz większym zainteresowaniem właścicieli aktywów, inwestorów i konsumentów - mówi Sebastian Bodzenta, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Dominującym obecnie typem inwestycji klientów BOŚ są projekty instalacji odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, co jest odzwierciedleniem rozwijanych polityk, systemu zachęt oraz wysokiego poziomu opłacalności tych rozwiązań.

Projekty proekologiczne współfinansowane przez BOŚ przyczyniają się w skali roku do produkcji 3,3 mln MWh zielonej energii, redukcji lub uniknięcia emisji 4,3 mln ton CO2 czy unieszkodliwienia lub odzysku 7,3 mln ton surowców wtórnych.

Cele zrównoważonego rozwoju na stałe zakorzeniają się w strategiach rozwoju firm. Wnioskodawcy BOŚ są coraz bardziej świadomi, że rzetelne i sumienne podejście do kwestii ESG stanowi ogromną szansę dla ich biznesu.

Zgodnie z przyjętą przez BOŚ Strategią ESG bank koncentruje się na wsparciu transformacji gospodarki w czterech kluczowych sektorach: energetyce, budownictwie, przemyśle oraz transporcie i logistyce.

BOŚ był prekursorem udzielania kredytów służących realizacji zadań prośrodowiskowych i proekologicznych. Nadal jest to jego główny kierunek działalności?

- Istotnie, od 1991 r., czyli od momentu powstania Banku Ochrony Środowiska, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich, aktywnie wspieramy rozwój przedsięwzięć przyjaznych środowisku. Ten profil aktywności wpisany jest w misję naszego banku.

Posiadamy nie tylko silne fundamenty, lecz także szerokie kompetencje ekologiczne, a naszą nieustającą ambicją jest pełnienie nadal roli lidera zielonej transformacji w Polsce. Stąd duży nacisk kładziemy na stały rozwój naszej zielonej oferty i dopasowanie jej do aktualnych potrzeb rynku.

Właściwy kierunek naszych działań potwierdzają osiągane wyniki. Według stanu na koniec 2022 r. udział zielonych aktywów sięgał niemal 41 proc. ogólnego salda kredytowego banku.

Duża oferta produktów finansowych wspierających zrównoważony rozwój

Z ubiegłorocznego badania PwC przeprowadzonego wśród 16 banków uniwersalnych i branżowych wynika, że wszystkie mają już w swojej ofercie produktowej narzędzia finansowe wspierające zrównoważony rozwój, a 81 proc. planuje ją rozszerzyć.

- To dowodzi trafności naszej strategii a także ogromnych wyzwań, jakie czekają polską gospodarkę, by móc realizować transformację energetyczną. Jest tu miejsce dla wielu banków, które przecież w ok. 80 proc. finansują wszystkie inwestycje w kraju. Każdy z nich ma swoją specyfikę i celuje z zielonymi kredytami w inne segmenty rynku.

Kto jest głównym beneficjentem produktów finansowych BOŚ?

- Koncentrujemy się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, proponując im szereg specjalistycznych produktów finansowych na realizację inwestycji proekologicznych, wraz z unikatową ekspertyzą zespołu Inżynierów Ekologów.

Dominują projekty inwestycji w OZE i poprawy efektywności energetycznej

Na jakie najczęściej cele wnioskodawcy planują spożytkować kredyty?

- BOŚ oferuje produkty, mające na celu wsparcie proekologicznych przedsięwzięć z każdej dziedziny ochrony środowiska, zarówno dla klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Popularność przeznaczenia finansowania jest związana z trendami panującymi na rynku i dostępnością komplementarnych programów finansowych. Obecnie dominującym typem inwestycji są projekty różnych typów instalacji odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, co jest odzwierciedleniem rozwijanych polityk, systemu zachęt oraz wysokiego poziomu opłacalności tych rozwiązań.

Proszę o 2-3 przykłady nietuzinkowego spożytkowania kredytu BOŚ przez wnioskodawcę.

- Ochrona środowiska przejawia się w wielu różnych aspektach działalności firm, co znajduje wyraz także w różnorodności przedsięwzięć w portfolio kredytów proekologicznych udzielanych przez BOŚ. Bank, dzięki budowanej przez wiele lat ekspertyzie proekologicznej, jest w stanie ocenić ryzyko i zaproponować adekwatny montaż finansowy także dla mało powtarzalnych projektów. Przykładów jest wiele, zaczynając od obiektu rekreacyjnego z instalacją trigeneracji, poprzez geotermię, po coraz częściej spotykane rozwiązania wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego - przedsięwzięcia, dzięki którym firmy produkcyjne zatrzymują w obiegu substancje. Wcześniej przeważnie były one dla aplikujących odpadami produkcyjnymi, co niosło określone skutki dla środowiska.

Czy BOŚ analizuje, jakie są efekty udzielanych przez niego tego typu kredytów?

- Nasi Inżynierowie Ekolodzy wspierają klientów na każdym etapie projektów realizowanych przy współfinansowaniu BOŚ, tak, aby były one jak najbardziej zrównoważone i ekologiczne. Efekty tych inwestycji analizujemy i raportujemy w postaci generowanych efektów ekologicznych, za pomocą wewnętrznego systemu monitorowania, który funkcjonuje w banku od lat. W ten sposób systematycznie śledzimy nasz wpływ na poprawę jakości środowiska w kraju. Projekty proekologiczne współfinansowane przez bank przyczyniają się w skali roku do produkcji 3,3 mln MWh zielonej energii, redukcji lub uniknięcia emisji 4,3 mln ton CO2 czy unieszkodliwienia lub odzysku 7,3 mln ton surowców wtórnych.

Cele zrównoważonego rozwoju zakorzeniają się w strategiach rozwoju firm

Czy obserwujecie zmianę postaw wnioskodawców? Np. bardziej powszechnego zrozumienia konieczności zielonej transformacji i wdrażania zasad ESG, a także tego, że nie są one wyłącznie wymaganiem państwowych czy unijnych regulatorów, bo tego oczekują m.in. partnerzy biznesowi w łańcuchu dostaw, pracownicy, konsumenci. No i jest to potrzebne, by zahamować zmiany klimatyczne.

- Owszem, od kilku lat zauważamy, że cele zrównoważonego rozwoju na stałe zakorzeniają się w strategiach rozwoju firm. Wnioskodawcy są coraz bardziej świadomi, że rzetelne i sumienne podejście do kwestii ESG stanowi ogromną szansę dla ich biznesu.

Na przykład przedsiębiorstwa, które z wyprzedzeniem zainwestowały w OZE, mogą być obecnie bardziej konkurencyjne, chociażby ze względu na niższe koszty zużywanej energii. Spółki, które realizują i raportują swoje działania w aspektach pozafinansowych, są postrzegane jako pewniejsze, bardziej perspektywiczne i transparentne.

Mamy pełne przekonanie dotyczące znaczenia, jakie mają obecnie zagadnienia z zakresu środowiska, społecznego wymiaru działalności organizacji i jej sposobu zarządzania, zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak i partnerów biznesowych czy otoczenia w ogóle.

Na realizację zasad "E" w strategii ESG można spojrzeć od strony nakładów i zysków. Czy istotnie są one bardzo czasochłonne - bo trzeba sporządzać raporty niefinansowe, świadectwa i audyty energetyczne - i kosztowne, skoro realizuje się modernizacje służące zielonej transformacji?

- Proces transformacji energetycznej, w tym opracowanie strategii uwzględniających kwestie środowiskowe, z pewnością wymaga zaangażowania środków inwestycyjnych i operacyjnych, których wysokość zależy od obecnego poziomu zaawansowania danego przedsiębiorstwa. Natomiast, mając na uwadze wciąż wzrastające zainteresowanie inwestorów, regulatorów czy klientów zagadnieniami z obszaru "E", są to działania zdecydowanie perspektywiczne. Raporty zrównoważonego rozwoju stają się dla kontrahentów niewątpliwie coraz bardziej istotnym źródłem informacji.

Koszty ponoszonych inwestycji można niwelować poprzez diagnozowanie obszarów, w których skutecznie da się zrealizować elementy strategii ESG. Należy zauważyć, że opóźnienie albo zaniedbania w każdym z obszarów ESG mogą być dla firm bardzo kosztowne, ponieważ potencjalnie generują ryzyko marginalizacji swojej roli na rynku; nie spełniając norm środowiskowych czy społecznych, stają się mniej konkurencyjne, nierzadko odcinając się np. od finansowania.

A jakie są korzyści?

- Naszym zdaniem im szybciej kwestie ESG są wdrażane, tym mocniejsza staje się pozycja danego przedsiębiorstwa. Dla przykładu - podejmowanie działań prośrodowiskowych nie jest podyktowane wyłącznie ekologią, lecz także - w wielu przypadkach - również ekonomią. Dzięki przestrzeganiu norm środowiskowych i realizacji projektów na rzecz ochrony klimatu czy efektywności energetycznej przedsiębiorcy mogą liczyć na większe wsparcie (i poparcie) z zewnątrz. Innymi słowy - ekologia się po prostu opłaca.

Jak BOŚ sam realizuje strategię ESG i ją rozwija

Na polu ESG bank występuje w podwójnej roli, bowiem sam też realizuje działania w tym zakresie. Jakie są główne założenia strategii banku w obszarze "E"?

- Jako lider zielonej zmiany staramy się wspierać transformację, zaczynając od siebie, dlatego dążymy do stałej redukcji naszego oddziaływania na środowisko. Wdrażamy najwyższe standardy zarządzania na tym polu, corocznie wyliczając m.in. emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością banku. Aktualnie pracujemy nad wyznaczeniem celów i planu dekarbonizacji dla całej Grupy Kapitałowej BOŚ.

W banku od lat obowiązuje Polityka środowiskowa i klimatyczna, a deklaracje w niej zawarte znajdują odzwierciedlenie w realnych działaniach, takich jak np. zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej w 100 proc. z OZE, zwiększanie efektywności energetycznej w naszych siedzibach, modernizacja floty samochodów czy wdrażanie systemu zarządzania odpadami.

Ponadto aktywnie angażujemy się w finansowanie zrównoważonych inwestycji i kompleksowo wspieramy klientów w procesie transformacji, stale zwiększając udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym banku. Zgodnie z przyjętą Strategią ESG koncentrujemy się na wsparciu transformacji gospodarki w czterech kluczowych sektorach: energetyce, budownictwie, przemyśle oraz transporcie i logistyce.

Czy trudno jest zmniejszyć ślad węglowy działalności w jednostkach nieprodukcyjnych?

- Zgodnie z naszą deklaracją dążymy do systematycznej redukcji śladu węglowego. Chcąc realizować ten cel w oparciu o wiedzę naukową, w 2021 r. przystąpiliśmy do inicjatywy Science BasedTargets, wspierającej stworzenie Strategii dekarbonizacyjnej.

Od 2020 r. corocznie wyliczamy emisje związane z działalnością banku, a w tym roku obliczyliśmy emisję również dla całej Grupy Kapitałowej BOŚ. Wyniki poddajemy niezależnej weryfikacji, aby osiągnąć jak najwyższą wiarygodność uzyskanych wyliczeń. Na tej podstawie uzyskujemy raporty, które pozwalają nam usprawnić dotychczasowe działania na rzecz zmniejszania śladu węglowego.

W działalności banku ogromną rolę odgrywają emisje związane z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Dlatego dokonujemy ich oceny, a w przypadku negatywnego wpływu na środowisko nie udzielamy finansowania. W ten sposób, między innymi, budujemy świadomość ekologiczną naszych klientów i działamy na rzecz transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Dodatkowo bierzemy czynny udział w proekologicznych działaniach przyczyniających się do ochrony środowiska, m.in. sadzeniu drzew w pobliskich nadleśnictwach czy też w aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla organizowanej przez Lasy Państwowe, z których przychody przeznaczane są na cele środowiskowe.

Czy na podstawie doświadczenia BOŚ można powiedzieć, że realizacja celów ESG może być impulsem prorozwojowym, a nie balastem i wyłącznie kosztem? Czyli "zdrowy" wzrost biznesu może iść w parze z dbałością o pozafinansowe aspekty działalności.

- Oczywiście, zarówno własne doświadczenie, jak i liczne badania wskazują, że obecnie efektywność firm w obszarze ESG stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania zarówno właścicieli aktywów, jak i inwestorów czy konsumentów indywidualnych. Coraz więcej osób twierdzi, że postrzeganie firmy przez pryzmat efektywności w obszarach ESG wpływa na ich decyzje zakupowe.

Firmy zaniedbujące kwestie zrównoważonego rozwoju, w związku z coraz wyższym poziomem "zazieleniania się" sektora finansowego, będą miały utrudniony dostęp do kapitału, co może w znacznym stopniu wpłynąć na ich konkurencyjność. Nie mamy wątpliwości, że działania zgodne z zasadami ESG stanowią impuls rozwojowy, a nie wyłącznie generowanie niepotrzebnych kosztów.