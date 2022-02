Żukowo: Urząd ostrzega przed oszustami

Żukowscy urzędnicy ostrzegają mieszkańców przed oszustami podającymi się za pracowników firmy działającej na zlecenie urzędu. "Prosimy bezwzględnie nie wpuszczać takich osób do domów oraz zgłaszać takie sytuacje Policji" – informują urzędnicy.

"Otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców wskazujących, że nieznane osoby pukają do ich domów, podając się za firmy działające na zlecenie Urzędu Gminy w Żukowie" - mówi rzecznik Urzędu Gminy w Żukowie Piotr Lewna.

Informację na ten temat przekazane zostały przez mieszkańców w mediach społecznościowych. Na portalu Facebook sołectwa Borkowa jedna z mieszkanek napisała: "w godzinach popołudniowych chodziła u nas Pani i Pan, umawiając na przeprowadzenie audytu energetycznego. Państwo poszli do sąsiadów. Sprawa w sumie mnie zaciekawiła, że nigdzie żadnej informacji nie dostaliśmy, poza tym w dobie Internetu pomyślałam sobie +dlaczego nie zrobią tego tak, jak przy deklaracji o źródle ciepła+? Dobrze żeby mieszkańcy zachowali czujność".

Informację potwierdza żukowski magistrat. Urzędnicy otrzymali widomość, że "osoby te zajmują się audytem energetycznym". Pracownicy żukowskiego magistratu podkreślają, że tylko przy okazji projektu "Słoneczna Gmina Żukowo" odbywają się "wizje lokalne u mieszkańców". Przed spotkaniem osoba dokonująca wizji "kontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu wizyty. Takie osoby posiadają oczywiście stosowne upoważnienie wydane przez Urząd Gminy w Żukowie" - tłumaczy Lewna.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach st. post. Aldona Domaszk powiedziała, że "funkcjonariusze nie otrzymali żadnego zgłoszenia w tej sprawie". Przy okazji zaapelowała, by nie wpuszczać do domu nieznanych osób, a w sytuacji, kiedy wydaje się nam, że ktoś próbuje nas oszukać natychmiast należy powiadomić policję. Z tym samym apelem wyszli żukowscy urzędnicy. Proszę mieszkańców, by nie wpuszczali do domów nieznanych sobie osób.