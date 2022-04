Żukowska: Solidarna Polska stosuje obstrukcję podczas prac nad prezydenckim projektem zmian w SN

Solidarna Polska stosuje obstrukcję podczas prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - oceniła w czwartek wiceszefowa sejmowej komisji sprawiedliwości Anna Maria Żukowska (Lewica).

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka kontynuowała prace nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - prezydenta Andrzeja Dudy i posłów Prawa i Sprawiedliwości. SP złożyła do projektu już ok. 20 poprawek.

Żukowska poinformowała w czwartek w Radiu Puls, że na ostatnim posiedzeniu komisji nie udało się przegłosować poprawek SP. "Dotarliśmy bodajże tylko do zmiany piętnastej" - powiedziała/ Oceniła, że politycy SP stosują "obstrukcję podczas prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym" przez co - jak mówiła - "na najbliższym posiedzeniu Sejm nie będzie mógł się nim zająć".

Żukowska podkreśliła też, że "trudno powiedzieć", ile poprawek SP w ogóle będzie. "Posłowie Solidarnej Polski nie chcą powiedzieć, ile mają poprawek, składają je na bieżąco (...) najpierw ustnie, a później w ostatniej chwili pisemnie" - powiedziała. Dodała, że utrudnia to pracę pracownikom Kancelarii Sejmu i legislatorom.

Jej zdaniem, SP umyślnie wydłuża prace komisji, aby nie można było sfinalizować rozpatrywania projektu. "Widzę to jako wojnę w szeregach Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do różnych +deali+ politycznych. Mamy tu sprawę poparcia dla (szefa Narodowego Banku Polskiego Adama) Glapińskiego, mamy Krajową Radę Sądownictwa i myślę, że dlatego tak się to przeciąga" - oceniła.

Podkreśliła, że przez politykę Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości Polska nadal nie otrzymała "ani grosza" z pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Przypomniała, że nowelizacja ustawy o SN jest warunkiem wypłaty tych pieniędzy. "Chciałabym, aby ten projekt z naszymi poprawkami został już doprowadzony do końca, ale niestety państwo z Solidarnej Polski wydatnie to utrudniają" - dodała.

Uznany przez komisję sprawiedliwości za wiodący projekt prezydenta Andrzeja Dudę zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei projekt PiS, nad którym również pracuje komisja, przewiduje przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu do rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

Komisja nie zdecydowała podjąć prac nad projektem SP, który również został skierowany przez Sejm do dalszych prac. Tymczasem ugrupowanie Zbigniewa Ziobry sprzeciwia się niektórym zapisom projektu prezydenta.