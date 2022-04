ZUS: 3,3 mln osób aktywowało już bony turystyczne

Około 3,3 mln osób aktywowało już bony turystyczne na łącznie blisko 3 mld złotych – poinformowała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Bon jest ważny do końca września 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje blisko 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.

"Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić w majowy weekend. Mogą nim zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym. W niektórych przypadkach opłacą nim także jednodniową wycieczkę" - wskazała prof. Uścińska.

Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Na opłacenie bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski rodzice mają czas tylko do końca września 2022 r. Sama usługa turystyczna może odbyć się później. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej - www.pot.gov.pl.

Realizacja tego świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia może aktywować bon. Wystarczy, że po wejściu na PUE ZUS uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

Profil na PUE ZUS można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie są na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący, jak założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy Zakładu. W tym celu działa specjalna infolinia ZUS (22-11-22-111).