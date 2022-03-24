ZUS: заявки на 500 плюс українською появляться з суботи

Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування (ZUS) надаватиме та виплачуватиме кошти за програмою «Сім'я 500 плюс». З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на 500 плюс українською мовою.

Доступ до сімейних пільг для біженців забезпечується Законом про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Згідно з ним, біженці зможуть претендувати на 500 плюс, Добрий старт, Family Care Capital та на субсидію на перебування в яслах на період проживання або перебування з дітьми в Польщі.

У надісланій у четвер заяві ZUS нагадує, що для подання електронної заяви на 500 плюс громадянин України повинен мати, зокрема, спеціальний номер PESEL, банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.

Цими вихідними Заклад соціального страхування організує спеціальну акцію «Вихідні для України». «У суботу та неділю в різних місцях Польщі офіси ZUS будуть відкриті для громадян України, які бажають подати заявку на 500 плюс. Також буде створено спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві», - сказав президент ZUS проф. Гертруда Усцінська.

«У наших закладах працівники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на пільгу 500 плюс. Перелік об'єктів, відкритих у вихідні дні, буде розміщено на Вебсайт департаменту», - додав голова ZUS.

У понеділок ZUS запустив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами щодо сімейних пільг для громадян України. Серед людей, які приймають дзвінки є біженці з цієї країни.

Гаряча лінія працює в робочі дні - з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 18:00 за номером 22-444-02-55 (оплачується згідно з тарифами операторів). Питання щодо сімейних пільг громадянам України також можна надсилати електронною поштою UA@zus.pl.

Консультанти «гарячої лінії» надають інформацію про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE). Ця інформація також опублікована на сайті ZUS українською мовою.