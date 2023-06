ZUS: coraz więcej pracujących cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w maju 2023 r. 1 mln 85 tys. i wzrosła w stosunku do kwietnia br. o 8,3 tys. Największy wzrost w stosunku do kwietnia br. dotyczy obywateli Ukrainy – o 3,3 tys. i Białorusi – o 1,9 tys. - wynika z najnowszych danych ZUS.

"Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec maja 2023 r. wskazują na to, że liczba płatników składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców jest bardzo wysoka i rośnie" - przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"Nie przeszkodziła temu inflacja ani skutki wojny na Ukrainie. Rośnie liczba pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Spada liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, zgłaszanych przez urzędy pracy" - dodała szefowa Zakładu.

Według danych ZUS liczba płatników składek w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 2,68 mln. Oznacza to wzrost o 14 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba płatników w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 2,94 mln, czyli o 14 tys. więcej niż w kwietniu.

Z kolei liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 15,88 mln osób (+29 tys. m/m) a w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 17,75 mln osób (+20 tys. m/m).

ZUS zwraca uwagę, że w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Ich liczba wyniosła w maju 2023 r. 1 mln 85 tys. i wzrosła w stosunku do kwietnia br. o 8,3 tys., a w stosunku do stycznia 2022 r. - o 213,7 tys. Największy wzrost w stosunku do kwietnia br. ZUS odnotowuje w przypadku obywateli Ukrainy - o 3,3 tys. i Białorusi - o 1,9 tys., a największy spadek - w obywateli Mołdawii i Rosji - po 0,1 tys.

Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje będąc w wieku 30-39 lat.

Jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było jedynie 16 tys. cudzoziemców. Dziś jest to już ponad 1 mln. Polska ma coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach cudzoziemców.