ZUS: Nowe tablice GUS nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę

Z nowych tablic średniego dalszego trwania życia nie skorzystają osoby, które zakończyły aktywność zawodową i pobierają emeryturę – wyjaśnił ZUS. Nie powinny one składać wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie świadczenia.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie zawartych w nich danych ZUS oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie między 1 kwietnia 2022 a końcem marca 2023.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwrócił uwagę, że nowe tablice GUS są korzystne dla przyszłych emerytów i pozwalają wyliczyć wyższe świadczenie. Zaznaczył jednak, że nie wszyscy mogą z nich skorzystać.

"Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które pobierają już emeryturę. One miały wyliczone świadczenie na podstawie tablic, które obowiązywały w chwili zakończenia ich aktywności zawodowej. W takiej sytuacji osoby, które pobierają emeryturę rok, dwa czy 5 lat, nie mogą złożyć wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia z wykorzystaniem nowych tablic. W tym wypadku ZUS będzie wydawał decyzję odmowną" - wyjaśnił.

Żebrowski zaznaczył, że przeliczenie emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach.

"Chodzi o przypadki, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych, a nie wszystkich składek" - powiedział rzecznik ZUS.