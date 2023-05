ZUS: ponad 640 tys. płatników złożyło już roczne rozliczenia z tytułu składki zdrowotnej

Jeszcze przez tydzień przedsiębiorcy mogą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok; termin mija 22 maja. Obowiązek ten spełniło już ponad 640 tys. płatników – poinformował PAP w poniedziałek rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.,

Przekazał, że ZUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium na temat rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Spotkanie z ekspertami ZUS odbędzie się wtorek 16 maja o godz. 10.00 na platformie Webex. Na webinarium nie trzeba się zapisywać, jest otwarte dla wszystkich chętnych. Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link, który będzie dostępny na stronie www.zus.pl w najbliższym czasie.

"Nie trzeba mieć zainstalowanej żadnej specjalnej aplikacji - wystarczy przeglądarka z dostępem do internetu" - wyjaśnił rzecznik.

"Dodatkowo każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc np. podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22-560-16-00 lub e-mailem cot@zus.pl. Wątpliwości pomogą rozwiać również doradcy płatnika składek" - podał Żebrowski.

Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.