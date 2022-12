ZUS przypomina terminy na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy: od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. - w terminie do 1 stycznia 2024 r.; od stycznia 2022 r. - do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po tym czasie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych, ponieważ nie będzie możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu - wyłącznie na koncie ubezpieczonego.

"Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r." - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Dane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać przez okres do 5 lat, liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy obowiązującego płatnika" - dodaje rzecznik ZUS.

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składać je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików (KEDU) z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnień zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać podczas e-wizyty w ZUS, telefonicznie - w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) - tel. 22 560-16-00 i w dowolnej placówce ZUS.