ZUS rozmawia ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowych środków

ZUS rozpoczął w czwartek rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowych pieniędzy, które pochodzą z uzyskanych w tym roku oszczędności; mają one zostać przeznaczone na nagrody dla pracowników. Jak podał ZUS, w rozmowach nie może wziąć udziału Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

ZUS przekazał w czwartkowym komunikacie, że udało się uzyskać dodatkowe oszczędności w budżecie na 2023 rok, dlatego możliwe jest wypłacenie nagród pracownikom Zakładu. Podział dodatkowych środków będzie uzgadniany ze związkami zawodowymi działającymi w ZUS.

W komunikacie zaznaczono, że w rozmowach nie mogą wziąć udziału przedstawiciele Związku Zawodowego Związkowej Alternatywy (ZA) w ZUS. Jak podano, powodem jest utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej w związku z niedopełnieniem obowiązku, o jakim mowa w art. 25(1) ust. 8 i 9 ustawy o związkach zawodowych.

"Związek, wobec wniesionych zastrzeżeń przez pracodawcę, nie uzupełniła braków formalnych we wniosku o ustalenie liczby członków na dzień 30 czerwca 2023 r. W następstwie sąd zwrócił dokument, co do którego miał zastrzeżenia. Zgodnie z przepisami oznacza to, że wniosek ten nie został w ogóle złożony przez związek. Skutkiem tego jest utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej" - wyjaśnił ZUS.

Jak dodał, wobec utraty uprawnień przez ZA w ZUS związek ten nie korzysta z uprawnień, które przysługują innym związkom zawodowym działającym w ZUS.

"W tej sytuacji pracodawca całkowicie zwolniony jest z obowiązku współdziałania z tą organizacją w zakresie indywidualnych stosunków pracy oraz w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym również uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia" - podkreślił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.