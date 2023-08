ZUS: w każdej chwili można dołączyć do systemu ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, możesz w każdej chwili dołączyć – przypomniał w komunikacie prasowym Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Podkreślono, że w razie choroby pozwoli to na uniknięcie dodatkowej opłaty.

NFZ wyjaśnił, że dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest przeznaczone dla osób niemających aktywnego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowy o pracę), nie zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, przebywających na urlopie bezpłatnym i wolontariuszy. Mogą do niego przystąpić także cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce i przebywają tu m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, studenci, doktoranci czy absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia).

"Jeśli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku nagłych zdarzeń losowych, jak choroba czy wypadek, za udzieloną pomoc medyczną będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni" - wyjaśnił NFZ. Wskazano, że np. leczenie ostrej niewydolności krążenia wycenione jest na ponad 29 tys. zł, leczenie średniego oparzenia z zabiegiem chirurgicznym może wynieść przeszło 64 tys. zł, wycięcie pęcherzyka żółciowego - co najmniej 6 tys. zł.

"Właśnie dlatego warto zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczając dobrowolnie siebie i członków swojej rodziny, zyskujemy pełen dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za leczenie czy zlecane badania specjalistyczne. Co więcej, dzięki dobrowolnemu ubezpieczeniu mamy prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa NFZ Beata Kopczyńska.

NFZ wskazał, że zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego następuje po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem. Formularz jest dostępny na stronie internetowej nfz.gov.pl, w zakładce "Dla Pacjenta".

Wyjaśniono, że do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wcześniejszy okres ubezpieczenia (nie będą wymagane, jeśli okresy te są wykazane w prowadzonym przez NFZ elektronicznym Centralnym Wykazie Ubezpieczonych), wypełniony druk ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny) i potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej, jeżeli była wymagana. Po przedstawieniu wniosku i dokumentów NFZ przygotuje umowę.

Dodano, że po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ należy złożyć druk ZUS ZZA (oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny) w oddziale ZUS-u właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. "Co ważne, umowy z NFZ nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku" - przypomniała rzeczniczka.

NFZ podał, że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza co kwartał prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2023 r. wynosi 662,88 zł za każdy miesiąc. Informacje w sprawie składek można uzyskać również na bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta.

"Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczona osoba ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS. Jeżeli nie zostanie ona opłacona w terminie - umowa wygaśnie" - ostrzegł ZUS.