ZUS: W środę trzynastkę dostało 1,6 mln emerytów i rencistów, w sumie 6,6 mln osób

W środę, 20 kwietnia, dodatkowe świadczenie, czyli tzw. trzynasta emerytura, trafiło do około 1,6 mln osób – przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podał, że wypłacił już w sumie ponad 6,6 mln trzynastek, na łączą kwotę ponad 8,8 mld zł.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury.

"Od 1 kwietnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty trzynastych emerytur. Świadczeniobiorcy otrzymają dodatkowe pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą" - wskazała w wypowiedzi dla PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "Aby dostać trzynastkę, nie trzeba składać wniosku. ZUS wypłaca świadczenie z urzędu" - zaznaczyła.

W tym roku trzynastka wnosi 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.

Zaniechanie poboru podatku jest jednorazowe i ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

Zgodnie z przepisami trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.