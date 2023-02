ZUS: złożono ok. 1,7 mln wniosków o 500 plus; przyznano 82 proc. świadczeń

Rodzice i opiekunowie złożyli ok. 1,7 mln wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, co objęło ok. 2,7 mln dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 82 proc. świadczeń – poinformowała w poniedziałek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

"Według danych z poniedziałkowego poranka rodzice i opiekunowie złożyli ok. 1,7 mln wniosków, co objęło ok. 2,7 mln dzieci. Przyznaliśmy 82 proc. świadczeń. Liczba dzieci, na które przyznaliśmy świadczenie, przekroczyła 2,2 mln. Cały proces przebiega sprawnie" - przekazała szefowa ZUS prof. Gertrud Uścińska.

Przypomniała, że wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby je otrzymać na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek w maju - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.