Zwarycz o decyzji MTK: pierwsze zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości w tej barbarzyńskiej wojnie

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego ws. nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina to pierwsze zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości w tej barbarzyńskiej wojnie. Prędzej czy później zostanie on osądzony - powiedział w sobotę ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Zwarycz pytany w sobotę w RMF FM o decyzje MTK, ocenił, że jest to "pierwsze zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości w tej barbarzyńskiej wojnie". Powiedział, że "wszyscy oczekujemy, aby rosyjskie przywództwo nie pozostało bezkarne" oraz podkreślił, że wierzy w to, że Putin "prędzej czy później zostanie osądzony".

"Putin i Rosja stają się coraz bardziej izolowani na scenie międzynarodowej i to jest też sygnał do innych przywódców świata kim jest Putin i czy warto robić z nim business as usual" - powiedział.

Pytany o to, jaka jest skala bezprawnej deportacji i przesiedlaniu dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej powiedział, że według ukraińskich szacunków jest to ok. 17 tys. dzieci. Dodał, że do tej pory udało się uratować i przewieźć z powrotem na Ukrainę ok. 300 dzieci. "Martwimy się o te, które zostały i będziemy robić z naszymi partnerami wszystko, aby wróciły na Ukrainę" - dodał.

"Oni po prostu piorą im mózgi i czynią z nich takich swoich janczarów i to jest na prawdę wielki problem. To jest faktycznie zbrodnia ludobójstwa, bo wymazuje się tożsamość narodową Ukraińców i bardzo dobrze, że świat stanowczo na to reaguje" - powiedział.

Pytany o planowaną na 20-22 marca wizytę przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Rosji powiedział, że liczy na to, że Chiny będą po stronie Ukrainy oraz będą wywierać presję na Putina, aby ten zaprzestał wojny wycofał swoje wojska oraz żeby zachowana została integralność terytorialna Ukrainy.

"Dla Chin jak i Ukrainy kwestia integralności terytorialnej państwa jest szczególnie ważna. Więc na tej podstawie liczymy na to, że Chiny jednak nie przekroczą tej czerwonej linii, po której można by było mówić o jakiejś odpowiedzialności z Rosją za tę agresję przeciwko Ukrainie" - powiedział.

Na uwagę, że niektórzy analitycy wojskowi kreślą oś zła na linii Pekin-Moskwa-Teheran, Zwarycz ocenił, że w interesie Chin nie jest kojarzenie się z osią zła. "Chiny to wielki kraj z wielką historią i w interesie Chin jest chyba jednak pozostawać w osi dobra, żeby to zło zwyciężyć" - dodał ambasador Ukrainy w Polsce.

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/dki/