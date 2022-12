Związek Cyfrowa Polska: na tle innych krajów nie jesteśmy prymusem w zakresie umiejętności cyfrowych uczniów

Na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej nie jesteśmy prymusem w zakresie umiejętności cyfrowych uczniów - wskazał w czwartek prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, prezentując wstępne wyniki IT Fitness Test 2022, który prowadzony był w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W czwartek na konferencji prasowej Związku Cyfrowa Polska zaprezentowano wyniki pierwszej edycji IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. IT Fitness Test to metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. W sprawdzianie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych jak również nauczyciele prowadzący zajęcia na wszystkich etapach edukacji.

Test kompetencji cyfrowych został przeprowadzony jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik prezentując wstępne wyniki testu wskazał, że był on podzielony na pięć grup tematycznych: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, rozwiązywanie złożonych problemów, narzędzia biurowe, cyfrowe narzędzia współpracy i sieci społecznościowe.

Kanownik poinformował, że w teście wzięło udział prawie 15 tys. uczniów szkół podstawowych. "Średni wynik dla tej grupy osób to 45,3 proc. (poprawnych odpowiedzi-PAP). Najlepiej wypadło województwo dolnośląskie, najsłabiej województwo lubuskie" - przekazał.

Jak dodał, polscy uczniowie najlepiej wypadają w obszarze cyberbezpieczeństwa osiągając średni wynik na poziomie 57 proc. "To, co smuci, to że uczniowie bardzo słabo wypadają w narzędziach biurowych (38 proc) i w zakresie mediów społecznościowych (39 proc.)" - zaznaczył Kanownik.

Prezes Związku Cyfrowa Polska zwrócił uwagę, że w porównaniu do innych krajów Grupy Wyszehradzkiej "nie jesteśmy prymusem". "Lepsi od nas są koledzy z Czech (52 proc.) i Słowacji (54 proc.), trochę gorsi - z Węgier (43 proc.)" - wskazał.

W teście wzięło także udział ponad 15 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych osiągając wynik na poziomie 41,1 proc. Najlepiej wypadło województwo śląskie i mazowieckie, najsłabiej ponownie Lubuskie.

"Na tle innych krajów regionu ponownie prymusem tu nie jesteśmy. Lepsi od nas są Czesi (50 proc.) i Węgrzy (50 proc.). A Słowacy są minimalnie gorsi (37 proc.)" - zaznaczył Kanownik.

Z kolei nauczyciele osiągnęli wynik lepszy niż uczniowie - 54 proc.

Kanownik zapowiedział, że w następnych latach planowane są kolejne edycje testu.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński wyraził nadzieję, że w przyszłym roku te wyniki będą lepsze i staniemy się liderem pod względem umiejętności cyfrowych. "Bardzo wiele dobrych rzeczy się dzieje w sektorze nauki i oświaty, jeżeli chodzi o cyfryzację. (...) Trudno sobie wyobrazić robienie ciekawych rzeczy zupełnie odrzucając technologie" - powiedział Cieszyński.

Pogratulował uczniom i nauczycielom, którzy otrzymali najlepszy wynik w IT Fitness Test. Cieszyński podkreślił, że nauczyciele są przewodnikami swoich uczniów przez cyfrowy świat. "To jedno z najlepszych rzeczy w życiu: trafić na takiego nauczyciela, który jest zaangażowany" - dodał.

Pełnomocnik premiera ds. GovTech i pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska zaznaczyła, że wyzwaniem na najbliższe lata jest rozwijanie u dzieci kompetencji przyszłości. "To kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca. To przyświecało nam przy wprowadzeniu +Laboratoriów przyszłości+ do szkół podstawowych" - powiedziała Orłowska.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa, w ramach której szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymują pieniądze na zakup wyposażenia w postaci m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i wideo czy lutownic z akcesoriami. Szkoły mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe - od narzędzi do prac ręcznych przez gogle VR po pomoce dydaktyczne.

IT Fitness Test jest dostępny dla każdego bezpłatnie na stronie internetowej: https://itfitness.eu/pl/.