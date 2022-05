Zwiedzający dopisali podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Trójmieście

Kilkadziesiąt instytucji kultury w Trójmieście, m.in. Muzeum II Wojny Światowej, CSW Łaźnia, ECS, Muzeum Gdańska oraz Muzeum Morskie, jest czynne dla chętnych w sobotę do późnego wieczora w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Do większości placówek trzeba było czekać w kolejce na możliwość zwiedzania.

Za symboliczną złotówkę w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, która w tym roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rozpoczęła się o godz. 19. i potrwa do północy można było skorzystać ze spaceru z przewodnikiem pt. "Śladami Armii Krajowej". Co godzinę do gmachu muzeum wchodziło 900 osób. Już przed 19. Do wejścia na wystawy ustawiła się tłumy chętnych.

W ramach atrakcji Europejskiej Nocy Muzeów 2022, którą przygotowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przewidzianych zostało także szereg wydarzeń na terenie Półwyspu Westerplatte. Tam działały dwie grupy rekonstrukcyjne.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej im. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii zorganizowało dioramę stanowiska ogniowego, a Przedstawiciele Stowarzyszenia "Kolej na Westerplatte" przewozili chętnych uruchomioną specjalnie na Europejską Noc Muzeów drezyną. Ponadto podczas Nocy Muzeów na Westerplatte pracownicy Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poprowadzili spacery edukacyjne.

Tej nocy zwiedzający na Westerplatte mogli także wysłuchać ETIUD kulturalnych "7 zniczy u stóp kopca" w wykonaniu młodych aktorów, którzy od godz. 20.00 do 22.00 recytowali poezję wojenną.

Z kolei w Sali Rycerskiej Dworu Artusa zwiedzający mogli po raz pierwszy zapoznać się z wystawą czasową malarską "W nastroju miasta", przedstawiających widoki przedwojennego Gdańska. Są tu impresjoniści i postimpresjoniści - Berthold Hellingrath, Theodor Urtnowski, Werner Willibald, Gerhard Graf i inni.

Specjalnie dla rodzin z dziećmi Europejskie Centrum Solidarności przygotowało edukacyjną grę rodzinną pod hasłem "Miło cię poznać". To gra dla rodziców i dzieci w wieku 6-12 lat, do tego uczestnicy nie muszą mówić po polsku. Edukatorki mówiły także w języku ukraińskim i angielskim.

Grupę rekonstruktorów można było też spotkać w oddziałach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W Spichlerzu "Błękitny Baranek" średniowieczni strażnicy patrolowali muzeum, pilnując porządku. Odbyły się także inscenizacje z życia dawnych gdańszczan. Z kolei w Grodzisku w Sopocie ożyła historia wczesnego średniowiecza - za sprawą warsztatów, pokazów i inscenizacji oraz osady z epoki kamienia.

Gdańskie autobusy i tramwaje w tę noc zapewniają bezpłatną komunikację miejską oznakowaną specjalnymi numerami.