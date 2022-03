Zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce apeluje do patriarchy Cyryla I o powstrzymanie wojny na Ukrainie

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa zwrócił się z apelem do patriarchy moskiewskiego Cyryla I o powstrzymanie wojny prowadzonej przez armię rosyjską na Ukrainie.

"Zwracam się do Was w imieniu Polskiego Kościoła Prawosławnego z prośbą o podniesienie swojego patriarszego głosu, aby wojna mająca miejsce na Ukrainie, prowadzona przez Armię Rosyjską, została przerwana" - pisze metropolita Sawa w liście do patriarchy moskiewskiego Cyryla I.

"Nie można zrozumieć, by dwa słowiańskie narody prawosławne, wychodzące z jednej chrzcielnicy od św. księcia Włodzimierza, prowadziły bratobójczą wojnę" - podkreśla hierarcha. "Znając moc Waszego duchowego autorytetu, wierzymy, że Wasz głos zostanie usłyszany" - metropolita Sawa apeluje do rosyjskiego patriarchy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu do Polski wjechało ponad 2 mln uchodźców wojennych.