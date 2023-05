Życie morskie sprzed 462 milionów lat zachowało się w walijskich skamieniałościach

Niezwykle dobrze zachowaną faunę morską z okresu środkowego ordowiku sprzed 462 milionów lat - znaleźli naukowcy w Castle Bank Quarry w Walii; dokładny opis opublikowali w „Nature Ecology & Evolution”.

Faunę morską znalezioną w Walii (Wielka Brytania), określa się mianem Burgess Shale - nazwa pochodzi od miejsca w Kanadzie, gdzie znaleziono takie skamieniałości organizmów o miękkich ciałach po raz pierwszy.

"Castle Bank rzuca nowe światło na wczesną ewolucję zwierząt, bo odkrywa kolejny rozdział w rozwoju ekosystemów" - napisali autorzy artykułu.

Fauna Castle Bank to różnorodne i przeważnie drobne organizmy morskie (od 1 do 5 mm długości), z których wiele ma zachowane tkanki miękkie, takie jak układ trawienny i tkanki nerwowe; mają np. oczy, nerwy wzrokowe i mózgi. Wśród znalezionych organizmów są robaki, rozgwiazdy, gąbki, skorupiaki i wymarłe stawonogi. Do tej pory zidentyfikowano ponad 170 gatunków, ale naukowcy zapowiadają, że ta liczba wzrośnie.

Autorzy podkreślają, że projekt związany z badaniem fauny Castle Bank był zasilany pieniędzmi pochodzącymi ze zbiórki społecznej (crowdfundingowej), za które kupione zostały mikroskopy.

Więcej informacji w materiale źródłowym (https://www.nature.com/articles/s41559-023-02038-4).