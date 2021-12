Życzenia bożonarodzeniowe marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Potrzebujemy wspólnoty, otuchy i radości; szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli; razem zawsze jesteśmy silniejsi - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w życzeniach bożonarodzeniowych.

Życzenia świąteczne Marszałek Sejmu wraz z nagraniem wideo opublikowano w piątek na stronie Sejmu oraz na YouTube.

"Święta Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas w roku, kiedy bieg spraw zwalnia, a nasze myśli kierują się w stronę tego, co naprawdę ważne. Chcemy być razem, obok tych, którzy są nam bliscy, są dla nas najważniejsi. Potrzebujemy wspólnoty, wsparcia, otuchy i radości. Szczególnie teraz, w tym niełatwym dla nas czasie" - powiedziała Marszałek Sejmu w okolicznościowym nagraniu.

Witek wskazała, że "Polska wciąż zmaga się ze skutkami pandemii, która doświadczyła wielu z nas, także w ten najbardziej tragiczny sposób". "Dodatkowo przyniosła ze sobą także ogromne wyzwania ekonomiczne. Walczymy z determinacją by ochronić miejsca pracy i zmniejszyć skutki inflacji, obniżyć ceny paliw i energii" - podkreśliła.

Marszałek zaznaczyła, że z takimi samymi problemami zmagają się też inne państwa. Jak zauważyła, "jednak w naszym kraju dodatkowo nałożyła się na nie agresja białoruskiego reżimu". "Pierwszy raz, od bardzo długiego czasu, musimy bronić naszej wschodniej granicy i granicy Unii Europejskiej. Tylko dzięki wytrwałości i poświęceniu polskich funkcjonariuszy oraz żołnierzy, a także solidarnej postawie milionów Polaków, białoruski dyktator został zmuszony do zrobienia kroku w tył. Niestety, nadal jest zagrożeniem i wciąż wymaga od nas skutecznej obrony i determinacji w działaniu" - zaznaczyła.

Witek podkreśliła, że przez te doświadczenia, w tym roku, w wielu polskich domach Święta nie będą takie same, jak zawsze. "Gdy my będziemy siadać do wigilijnego stołu, na wschodniej granicy będą czuwać nasi strażnicy graniczni, policjanci i żołnierze. Pomocy chorym udzielać będą lekarze, ratownicy, pielęgniarki i personel medyczny. Dlatego to do nich i ich rodzin w pierwszej kolejności kieruję życzenia i ciepłe słowa. Niech te Święta, mimo państwa ogromnego trudu i poświęcenia, będą czasem ufności w lepsze jutro" - powiedziała Marszałek w nagraniu.

Jak dodała, "narodzenie Pana Jezusa niesie światło wiary, nadziei i miłości". "Święta Bożego Narodzenia wypełnia blask dobra i radości. Cieszmy się nim. Bądźmy razem. Myślmy o sobie dobrze. Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Razem zawsze jesteśmy silniejsi. Wszystkim Polakom życzę zdrowia, spokoju, radości i wszelkiej pomyślności. Spokojnych i rodzinnych Świąt!" - powiedziała Witek.