Żywiec: Nocna ewakuacja po uszkodzeniu gazociągu; trwa naprawa

Do uszkodzenia gazociągu doszło w nocy z wtorku na środę w centrum Żywca. Rzecznik tamtejszej straży pożarnej mł. kpt. Tomasz Kołodziej powiedział PAP, że ewakuowano mieszkańców czterech kamienic. Wrócili do domów po odcięciu dostaw gazu. Trwa usuwanie awarii.

Tomasz Kołodziej zrelacjonował, że do uszkodzenia rury z gazem doszło przed północą na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sienkiewicza. "W tym miejscu trwają prace modernizacyjne związane z wymianą instalacji i remontem nawierzchni drogi. Firma, która wykonywała przewiert uszkodziła rurę o średnicy 225 mm. Doszło do wycieku gazu ziemnego. Do czasu zakręcenia jego dopływu ewakuowanych było około 50 mieszkańców z czterech kamienic. Nad ranem sprawdziliśmy miernikami stan bezpieczeństwa. Nic nikomu nie zagrażało. Mieszkańcy wrócili do domów, a strażacy zakończyli działania" - powiedział.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor w mediach społecznościowych podał, że "skrzyżowanie Sienkiewicza i Żeromskiego oraz odcinek drogi od stacji Orlen do skrzyżowania zostało całkowicie wyłączone z ruchu". "W związku z tym prosimy kierowców o kierowanie się na inne trasy. Zamknięcie dróg będzie obowiązywać do odwołania, do czasu usunięcia awarii" - oznajmił w środę samorządowiec.

Rzecznik żywieckiej straży pożarnej dodał, że gazownicy naprawiają rurociąg. "Myślę, że jeszcze w środę droga może zostać odblokowana" - powiedział.