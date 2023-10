Uczestniczki sesji "ESG: kryteria i strategie" podczas konferencji PRECOP 28 były zgodne: zmiany związane z wprowadzaniem nowych unijnych dyrektyw, dotyczących zrównoważonego rozwoju są de facto podniesieniem obowiązujących standardów. I mogą okazać się korzystne dla firmy.

Wartość ESG (to skrót od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny) wynika ze zintegrowanego podejścia do tych kwestii.

Jak zauważyły uczestniczki sesji "ESG: kryteria i strategie" w czasie PRECOP 28, wprowadzanie ESG w firmach pozwala na uporządkowanie działalności, podniesienie standardów, a także może przynieść korzyści konkurencyjne. Firmy, które skutecznie integrują ESG w strategię, mogą zyskać zaufanie klientów oraz pracowników i osiągnąć większą rentowność.

PRECOP 28 (5-6 października 2023 roku w Katowicach) był dwudniową konferencją przygotowującą do Szczytu Klimatycznego ONZ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Jak zauważyła dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk z EY, kluczem w ESG pozostaje strategiczne podejście, a raportowanie w ESG to tylko efekt końcowy.

- Te literki są po to, by je uporządkować, a nie żeby je rozdzielać. Nie ma ESG bez jednej z tych literek. Każdy człon nazwy ESG jest równie ważny i nie można go traktować oddzielnie - podkreśliła Aleksandra Stanek-Kowalczyk, gość sesji PRECOP 28 – "ESG: kryteria i strategie", gdzie dyskutowano o nowych regulacjach mających przyspieszyć transformację europejskiego biznesu w myśl wartości wyrażonych w ESG.

Tematyka ESG przeszła mocną ewolucję: zmieniło się słownictwo, a także to, co konkretnie się w tej mierze robi

Jak mówiła, często gdy jej zespół doradczy wchodzi do firmy i zaczyna mówić, to z drugiej strony zapada cisza. Wynika ona z niezrozumienia, co firma musi robić, by spełniać standardy ESG. Ciężko jednak się temu dziwić, gdyż sama tematyka przeszła mocną ewolucję - bardzo zmieniło się słownictwo, a także to, co robi się w kwestii ESG.

- Całe ćwiczenie strategiczne polega na tym, że zastanawiamy się, gdzie ustalić priorytety - który aspekt ESG jest dla danej firmy ważniejszy. Nasi klienci dużo wiedzą na temat ładu korporacyjnego czy kwestii środowiskowych. Gdy jednak pytamy ich, jak wygląda struktura zarządzania, jak to jest powiązane z celami biznesowymi, jak wyglądają poszczególne procesy, to wtedy jest zwykle wspomniana cisza - powiedziała.

Tymczasem zrozumienie tych zasad jest dla firmy niezwykle ważne, bo te regulacje, a zwłaszcza CCRD (Corporate Sustainability Reporting Directive - przyp. red.), chociaż dotyczą raportowania, obligują przedsiębiorstwo do przedstawienia w tych raportach, jak zarządza swoim biznesem w zrównoważony sposób. To strategiczne podejście jest ważne, a nie raport sam w sobie - podkreślała Aleksandra Stanek-Kowalczyk.

Ewa Kosmala, Global Sustainability Director Grupy Selena (fot. PTWP)

Wdrożenie ESG podwyższa standardy w firmie

Jak podkreśliła Ewa Kosmala, Global Sustainability Director Grupy Selena budownictwo pozostaje jednym z najbardziej obciążonych wpływem na środowisko i klimat sektorów gospodarki.

- Bardzo się cieszę, że wreszcie przyspieszyły działania na rzecz dekarbonizacji budownictwa, także w scope 3 (termin ten obejmuje emisje, które nie są bezpośrednio wywołane przez firmę, lecz występują w jej łańcuchach wartości, np. emisje związane z wytworzeniem produktów od dostawców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników etc. - przyp. red.) - stwierdziła.

W jej ocenie te nowe regulacje to faktyczna likwidacja greenwashingu (zjawisko stwarzania pozorów, że jest się firmą przyjazną środowisku i nieemisyjną).

- Scope 3 to w mojej branży jest 90 proc. emisji... A to oznacza, że branża budowlana nareszcie jest też zobowiązana, by dekarbonizować swoje produkty - powiedziała.

Jak zauważyła Ewa Kosmala, obecnie nie jesteśmy w stanie wypełnić takiego zobowiązania w 100 proc. By tak się stało, niezbędne są innowacje technologiczne. Ale CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje przepisy, które już były na rynku, a także nakazuje myśleć przejrzyście w firmie nie tylko o swoim śladzie węglowym, ale też społecznej odpowiedzialności.

Wyraziła też opinię, że krytykowanie ESG w dużej mierze wynika z niezrozumienia korzyści, jakie mogą płynąć także dla firmy, gdyż - de facto - to podniesienie standardu swojej aktywności.

- Wprowadzanie ESG umożliwia uporządkowanie firmy. Pozwala zmierzyć stan wyjściowy, rozpoznać problem. Okazuje się jednocześnie, że jesteśmy jak durszlak, a zaklejanie kolejnych dziurek w firmie nagle pokazuje, gdzie są możliwości zwiększenia rentowności - zauważyła.

"Nagle się pojawia duże pole do oszczędności w kosztach"

Jak podkreśliła z kolei Monika Wieczorek-Kosmala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy wdrażaniu ESG wiele zależy od cech menedżerów i tego, jakie wartości oni sami wyznają. Gdy bowiem oni wyznają te wartości, ich przykład idzie z góry i roztacza się po całej firmie.

- Idee zawarte w zasadach ESG nie są przecież nowe, mieliśmy już dużo wcześniej koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu czy podkreślania wagi tego, jakie są długoterminowe konsekwencje działania firmy. Teraz to idzie po prostu w stronę bardzo konkretnych, mierzalnych, uporządkowanych kwestii - podkreśliła Wieczorek-Kosmala.

- Dla wielu firm bardzo często to czarna magia - ale odpowiedź na ESG daje bardzo dużo możliwości, a firmy tak naprawę zyskują, budując swoją konkurencyjność w łańcuchu dostaw. Małe czy średnie przedsiębiorstwa nie są bezpośrednio zobowiązane, ale często są właśnie w łańcuchu dostaw i szczególnie, kiedy eksportują, już teraz nawet muszą się zająć kwestiami ESG - i o to też nierzadko nas pytają. Co się często okazuje? Dzięki temu, że w firmie zaczęto liczyć ślad węglowy, ile benzyny i energii zużywa, jakie zasoby kupuje, nagle się pojawia duże pole do oszczędności w kosztach - zauważyła Weronika Czaplewska, wiceprezes i współzałożycielka Envirly.

ESG? Ważne, by włączyć cele dekarbonizacyjne do celów finansowych

Jak uwypukliła Alice Neffe, dyrektorka w Agencji Rozwoju Przemysłu, żadna ze spółek tak naprawdę nie jest odseparowana od całości.

- Wszyscy jesteśmy połączeni rzeczywistością naszego miksu energetycznego, tego, co dzieje się w infrastrukturze - zauważyła.

I zaakcentowała, że Agencja Rozwoju Przemysłu jest bardzo zaangażowana we wsparcie mniejszych przedsiębiorców i ma m.in. w swoim portfelu spółkę celową, która tworzy farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w pobliżu stref ekonomicznych, żeby czysta energia była dostępna dla firm tam działających.

Katarzyna Wanat-Lipowska, ESG Portfolio & Decarbonisation Lead w Grupie Żabka, podkreśliła z kolei, że Żabka już w 2022 roku wpisała ESG do swojej strategii.

- Do tej strategii dobraliśmy plan, który walidujemy co roku i dzięki temu rok do roku uczymy się realizować nasze cele lepiej - zauważyła.

Żabka m.in. włączyła już cele dekarbonizacyjne do celów finansowych i skupia się na tym, by zaangażowani w tę strategię każdego dnia byli menedżerowie i dyrektorzy firmy.

- Widzimy już pozytywne efekty w postaci klientów, którzy doceniają nasze działanie i naszych klientów wewnętrznych, czyli pracowników - podkreśliła.

PRECOP 28 - czyli przygotowanie do COP 28 w Dubaju

- PRECOP 28 to dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28). W 2018 roku w Katowicach odbył się Szczyt Klimatyczny COP 24. Ważne jest, aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do COP 28 w Dubaju - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także konferencji i wydarzeń specjalnych. PRECOP 28 (5-6 października br.) odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.